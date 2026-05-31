Vogliamo rendere Tagliata più viva tutto l’anno

La Riviera dei Pini punta a rendere Tagliata più vivace tutto l’anno, con l’arrivo dell’estate e le prenotazioni che aumentano vicino alle partenze. I grandi eventi sono considerati un’opportunità di promozione territoriale. La zona si prepara a un periodo di attività turistica più intensa, mentre si rafforzano le iniziative per attrarre visitatori anche fuori stagione. Le imprese locali confidano in un incremento di presenze nei prossimi mesi.

Tra l’avvio della stagione estiva, le prenotazioni che si muovono sempre più a ridosso delle partenze e il valore dei grandi eventi come occasione di promozione territoriale, la Riviera dei Pini guarda ai prossimi mesi con fiducia. Ne parliamo con Claudia Zavalloni, responsabile della Pro loco di Tagliata, per fare il punto sull’andamento turistico della località e sulle prospettive dell’estate. Zavalloni, come è partita la stagione? "Con un clima positivo e con tanta voglia di fare. Dopo anni in cui il turismo è cambiato molto rapidamente, oggi percepiamo tra operatori, albergatori, ristoratori e bagnini una grande consapevolezza: fare rete è fondamentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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