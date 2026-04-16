Simonelli annuncia | Vogliamo rendere più vantaggioso acquistare calciatori italiani Malagò scelta facile ho una convinzione

Un dirigente del settore calcistico ha dichiarato l’intenzione di incentivare gli acquisti di calciatori italiani, ritenendo questa operazione più vantaggiosa rispetto ad altre. Ha inoltre commentato la scelta di un esponente dello sport, definendola semplice, e ha espresso una convinzione personale riguardo alle strategie future. Le sue parole sono state riportate in merito a politiche di mercato e alle decisioni prese all’interno dell’ambito sportivo.

Carlos Augusto Inter, rinnovo in stand-by e rebus sul futuro: c’è un club di Serie A in agguato! Mercato Milan, sprint per Vlahovic! Nkunku può avvicinare il serbo in rossonero: il motivo Bastoni Inter, prosegue il momento no! Chivu lo mette ai box contro il Cagliari: il Barcellona resta in agguato Stramaccioni sul caos alla Roma: «I Friedkin prendano posizione! Gasperini e Ranieri? Conosco entrambi da molto tempo e posso dirvi questo» Kean contro Il Pengwin, che scontro a Le Iene! L’attaccante: «Non sei nemmeno italiano, sei polacco! Ti prendo a testate».🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Simonelli annuncia: «Vogliamo rendere più vantaggioso acquistare calciatori italiani. Malagò scelta facile, ho una convinzione» Notizie correlate Simonelli: “Prematuro sbilanciarsi su Malagò, ma è il dirigente più autorevole in Italia”Ezio Simonelli, presidente della Lega di A, motore del calcio italiano, non nasconde l’amarezza dopo l’ennesima débâcle subita dal movimento azzurro,... Emiliano Sbaraglia racconta come riesce a rendere il sommo poeta più figo di rapper e calciatoriIn attesa che Trump si compri la Groenlandia e il regime iraniano interrompa la terribile carneficina dei suoi oppositori, verrebbe da esclamare... Approfondimenti e contenuti Serie A, Simonelli annuncia: Trattativa per acquisire il Fantacalcio. Il 23 marzo incontro con gli arbitriEzio Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, interviene in conferenza stampa a margine dell'assemblea di oggi. Diretta testuale a cura di TMW. 15.35 - A breve l'inizio della conferenza stampa di ... tuttomercatoweb.com Simonelli annuncia: vertice Serie A-arbitri slitta a fine campionatoL'atteso incontro tra i club di Serie A e l'Associazione Italiana Arbitri (AIA), inizialmente fissato per il 23 marzo, è stato ufficialmente rinviato a fine campionato. La conferma è giunta da Ezio ... it.blastingnews.com