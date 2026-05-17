Avellino la città viva secondo Nello Pizza | Eventi cultura e sviluppo enogastronomico tutto l’anno
Avellino si presenta come una città attiva e ricca di iniziative, dove eventi, cultura e sviluppo enogastronomico si susseguono durante tutto l’anno. Il sindaco ha sottolineato come la città favorisca incontri, attività culturali e opportunità di lavoro, contribuendo a mantenere vivo il tessuto sociale locale. La programmazione cittadina include manifestazioni, iniziative artistiche e promozione delle tradizioni gastronomiche, con l’obiettivo di coinvolgere residenti e visitatori in attività continue nel tempo.
Avellino, 17052026 – «Una città viva è una città che crea occasioni di incontro, cultura, lavoro e socialità per tutto l’anno. Non solo eventi spot. Noi immaginiamo un filo conduttore sulla base del quale poter innestare iniziative e appuntamenti di diverso genere, per tutti i gusti e tutte le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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