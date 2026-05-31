Voci alla Rocca dei Retori Il 1 e 2 giugno lo spettacolo chiude l’edizione 2026 di Racconti per Ricominciare

Il 1 e 2 giugno si terrà a Rocca dei Retori lo spettacolo teatrale “Le voci della Rocca”, che chiude l’edizione 2026 di “Racconti per Ricominciare”. Il nuovo allestimento è scritto da Antonio Marfella, con regia di Claudio Di Palma e produzione di Ente Teatro Cronaca. Sul palco ci saranno gli attori Antonio Marfella, Valentina Martiniello e Domenico Palmiero. La rappresentazione sarà presentata per la prima volta in questa sede.

Tempo di lettura: 2 minuti Va in scena per la prima volta “Le voci della Rocca”, il nuovo spettacolo teatrale scritto da Antonio Marfella e prodotto da Ente Teatro Cronaca, con la regia di Claudio Di Palma e gli attori Antonio Marfella, Valentina Martiniello, Domenico Palmiero. Appuntamento domani, lunedì 1, e dopodomani, martedì 2 giugno, alle ore 18.30, presso i giardini della Rocca dei Rettori di Benevento, recentemente riaperti al pubblico. Lo spettacolo chiude l’edizione 2026 di “Racconti per Ricominciare”, il festival ideato da Vesuvioteatro con la direzione artistica di Claudio Di Palma e il coordinamento di Giulio Baffi. Fortemente... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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