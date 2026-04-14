Le nonne di Cernusco raccontano le loro esperienze di vita, parlando di lavoro, primo voto, balli, amori e guerra. I loro racconti sono stati registrati in 22 tracce e condivisi su Spotify dai giovani del liceo Marie Curie. Il progetto, intitolato “Ascolta la mia storia”, ha ottenuto molta attenzione online, diventando rapidamente virale tra gli ascoltatori.

Il lavoro, il primo voto, i balli, gli amori, la guerra. “Ascolta la mia storia“, le nonne di Cernusco si raccontano su Spotify, 22 tracce raccolte dai ragazzi del Marie Curie diventano virali. Il progetto delle Pari opportunità del Comune è entrato nella casa di riposo Biraghi e al centro diurno. Il risultato è una mostra sempre aperta nelle due realtà per anziani: dodici pannelli che si aggiungono alle pillole vocali che raccontano le asprezze della povertà e del conflitto, dalle quali affiorano una saggezza e una forza che lasciano disarmati. Il ponte fra generazioni è gettato, l’iniziativa si è trasformata in vero e proprio viaggio emozionale lungo la Martesana, dove memoria e contemporaneità si incontrano e si parlano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Storia nelle voci delle nonne. I racconti diventano spettacolo

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La Storia di San Martino – Raccontata da Nonna Luna

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