Dal 22 maggio al 7 giugno, Benevento ospiterà la sesta edizione del Green Festival di teatro al tramonto. L’evento, intitolato ‘Racconti per Ricominciare’, prevede una serie di spettacoli e iniziative culturali che si svolgeranno in vari luoghi della città. La manifestazione si propone di coinvolgere il pubblico attraverso rappresentazioni teatrali, incontri e momenti di discussione, con l’obiettivo di promuovere la cultura e l’arte in un contesto all’aperto. La rassegna si svolge nell’ambito di un calendario più ampio di eventi dedicati alla promozione culturale locale.

Tempo di lettura: 3 minuti La sesta edizione del Green Festival di teatro al tramonto anima il Complesso di Santa Sofia, la Rocca dei Rettori e il Giardino del Mulino Pacifico Benevento, 18 maggio 2026 – Riparte da Benevento la sesta edizione di “Racconti per Ricominciare”, il Green Festival di teatro al tramonto ideato e realizzato da Vesuvioteatro, con la direzione artistica di Claudio Di Palma e il coordinamento artistico di Giulio Baffi. Dal 22 maggio al 7 giugno 2026, il festival porterà in città quattro produzioni teatrali in alcuni dei luoghi più suggestivi del patrimonio storico e artistico sannita. L’iniziativa, riconosciuta e sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Campania, coinvolge a Benevento il Complesso Monumentale di Santa Sofia, la Rocca dei Rettori e il Giardino del Mulino Pacifico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Racconti per Ricominciare’ torna a Benevento dal 22 maggio al 7 giugno

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