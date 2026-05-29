Hub delle terapie geniche Svolta per la ’Cell Factory’
La Regione Lombardia ha stanziato 7,5 milioni di euro per il piano 2026-2030 della Cell Factory “Stefano Verri”, situata all’interno dell’Irccs San Gerardo di Monza. L’obiettivo è sviluppare un hub dedicato alle terapie geniche. Il finanziamento mira a sostenere la ricerca e l’innovazione nel settore delle terapie avanzate. La somma viene destinata alla realizzazione di infrastrutture e attività di ricerca nel campo delle terapie cellulari e geniche.
La Regione Lombardia investe 7,5 milioni per finanziare il piano 2026-2030 della Cell Factory “Stefano Verri” all’interno dell’ Irccs San Gerardo di Monza. Il contributo consolida il ruolo della Fondazione, come hub regionale e riferimento nazionale ed europeo nel campo delle terapie avanzate sia cellulari sia geniche. Al centro del progetto, il potenziamento della Cell Factory, una delle poche officine pubbliche in Italia Gmp (Good Manufacturing Practice, certificazione che garantisce qualità e sicurezza nella produzione di farmaci) autorizzate alla produzione di medicinali per terapie avanzate. Da oltre vent’anni lavorano nella “fabbrica delle cellule” i ricercatori della Fondazione Tettamanti, l’ente privato no profit che con la Fondazione Maria Letizia Verga ne ha promosso la realizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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