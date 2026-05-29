Hub delle terapie geniche Svolta per la ’Cell Factory’

Notizia in breve

La Regione Lombardia ha stanziato 7,5 milioni di euro per il piano 2026-2030 della Cell Factory “Stefano Verri”, situata all’interno dell’Irccs San Gerardo di Monza. L’obiettivo è sviluppare un hub dedicato alle terapie geniche. Il finanziamento mira a sostenere la ricerca e l’innovazione nel settore delle terapie avanzate. La somma viene destinata alla realizzazione di infrastrutture e attività di ricerca nel campo delle terapie cellulari e geniche.