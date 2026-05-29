Il Cremlino ha avviato un progetto da oltre 22 miliardi di euro dedicato allo sviluppo di tecnologie per prolungare la vita umana, includendo organi stampati, crioterapia e terapie geniche. La strategia, secondo quanto si apprende, si concentra sulla ricerca anti-invecchiamento e sull’allungamento della vita, ritenuti obiettivi prioritari. La mossa fa parte di un piano più ampio promosso dal presidente russo, che mira a trasformare la lotta contro la morte in un progetto di lungo termine.

Il presidente russo Vladimir Putin avrebbe trasformato la ricerca sull'anti-invecchiamento e l'idea di un possibile "allungamento estremo della vita" in una priorità strategica del Cremlino, con un progetto da oltre 22 miliardi di euro volto a sviluppare tecnologie per estendere la longevità umana. Lo rivela un'inchiesta del Wall Street Journal, secondo cui l'iniziativa includerebbe diversi filoni di ricerca, dalla stampa di organi alla crioterapia, fino alla genetica e alle terapie cellulari. Il programma, presentato il mese scorso con il nome "Nuove tecnologie per la preservazione della salute", rientrerebbe in una più ampia strategia statale che punta allo sviluppo di terapie geniche per rallentare l'invecchiamento cellulare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il piano di Putin per sconfiggere la morte: organi stampati, crioterapia e terapie geniche

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