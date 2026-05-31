La Pallavolo Cascina ha conquistato la finale playoff battendo Casciavola 3-2 in una partita combattuta e ricca di emozioni. La squadra ha festeggiato con entusiasmo, sottolineando il valore del successo ottenuto con sudore e sacrificio. La partita si è conclusa con un set decisivo molto combattuto, che ha permesso ai vincitori di accedere alla fase finale della competizione.

"Ci vogliamo godere questa finale come chi sa di essersela guadagnata con sudore e sacrificio". La Pallavolo Cascina festeggia l’accesso alla finale playoff dopo il successo per 3-2 nel derby contro Casciavola al termine di una sfida combattutissima e ricca di emozioni. Davanti a una palestra Galilei gremita e trascinata da un tifo incessante, le biancorosse riescono a imporsi dopo cinque set con i parziali di 21-25, 26-24, 25-23, 19-25 e 15-9. Nel comunicato diffuso dalla società, la vittoria viene definita il coronamento di "un doppio turno di fuoco" concluso con due successi consecutivi che valgono il pass per l’atto finale della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vittoria e finale playoff: "Nuova meraviglia"

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