Playoff quarti di finale Gara 1 | la Consar sigla una vittoria per Mathias

Nel primo turno dei quarti di finale dei playoff, la squadra della Consar ha ottenuto una vittoria al Pala De Andrè. A fine partita, tutti i membri della squadra e lo staff si sono riuniti per abbracciare Tamara e Alberto, i genitori di Mathias, tra gli applausi dei presenti. La squadra ha concluso la gara con entusiasmo, celebrando il risultato raggiunto.

Finisce tra gli applausi scroscianti del Pala De Andrè con tutti i giocatori e lo staff della Consar che vanno ad abbracciare commossi Tamara e Alberto, i genitori di Mathias. A lui, al 12enne morto per le conseguenze di una caduta con gli sci, Ravenna ha dedicato la vittoria in gara1 dei quarti.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Playoff, quarti di finale Gara 1: per la Consar una vittoria per MathiasFinisce tra gli applausi scroscianti del Pala De Andrè con tutti i giocatori e lo staff della Consar che vanno ad abbracciare commossi Tamara e... Lunedì l’addio a Mathias. Ai playoff la Consar giocherà col lutto al braccioNon sono giorni facili da affrontare negli ambienti sportivi e scolastici di Ravenna e Cesena.