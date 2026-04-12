Playoff quarti di finale Gara 1 | per la Consar una vittoria per Mathias

Nella prima gara dei quarti di finale dei playoff, la Consar ha conquistato una vittoria che ha suscitato entusiasmo tra il pubblico presente al Pala De Andrè. Al termine della partita, tutti i giocatori e lo staff hanno raggiunto sul campo Tamara e Alberto, i genitori di Mathias, per un abbraccio collettivo tra gli applausi di sostenitori e tifosi. La vittoria ha rappresentato un momento di grande emozione per la squadra e i suoi supporter.

Finisce tra gli applausi scroscianti del Pala De Andrè con tutti i giocatori e lo staff della Consar che vanno ad abbracciare commossi Tamara e Alberto, i genitori di Mathias. A lui, al 12enne morto per le conseguenze di una caduta con gli sci, Ravenna ha dedicato la vittoria in gara1 dei quarti.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Lunedì l’addio a Mathias. Ai playoff la Consar giocherà col lutto al braccioNon sono giorni facili da affrontare negli ambienti sportivi e scolastici di Ravenna e Cesena. Calendario ufficiale: e orari di Gara 1 e Gara 2 dei Quarti di Finale Playoff ScudettoUna conclusione ad alta quota della Regular Season ha fissato la cornice dei Quarti di finale della Serie A1 Tigotà, aprendo ufficialmente la fase... Volley: gara1 dei quarti di finale Consar buona la prima. L'esultanza a fine gara