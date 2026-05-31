vittima del terrorismo il tributo a bolognesi

Al termine di un percorso commemorativo iniziato il 7 maggio e patrocinato dal Comune, è stato reso un tributo a Bolognesi, vittima del terrorismo. L’evento ha coinvolto diverse iniziative di ricordo e sensibilizzazione, con partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini. La cerimonia si è conclusa con un momento di riflessione dedicato alle vittime di atti terroristici. Nessuna informazione aggiuntiva sui dettagli specifici dell’evento o sui partecipanti.

Al termine del percorso commemorativo iniziato il 7 maggio con l’incontro patrocinato dal Comune, nella sala ex refettorio del Chiostro di San Paolo, con gli studenti delle classi 2A e 2Q dell’Istituto Vergani; 4C e 4S dell’Einaudi e 3B-Cat dell’Aleotti, nei giorni scorsi nel cimitero di Argenta, si è svolta la commemorazione del 60° Anniversario della morte del finanziere argentano Bruno Bolognesi, medaglia d’oro al valor civile. Il fatto. Il 23 maggio 1966, Bolognesi, componente di una pattuglia mista composta da tre finanzieri e 4 guardie di pubblica sicurezza, giungeva nei pressi del Distaccamento di Passo Vizze (Bolzano). Nel tentativo di aprire la porta, il finanziere veniva investito da una carica di dinamite che l’uccideva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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