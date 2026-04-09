Napoli ricorda Giovanni Amendola vittima del fascismo | un tributo alla sua lotta per la libertà

A Napoli si è svolta una cerimonia per conferire la Medaglia della Città a Giovanni Amendola, figura nota per aver subito persecuzioni durante il regime fascista. La cerimonia si è tenuta in occasione del ricordo della sua vicenda e della sua opposizione al fascismo. La medaglia è stata consegnata in una cerimonia pubblica alla presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini.

"> Cerimonia di Conferimento della Medaglia della Città di Napoli. Nella storica cornice della sala giunta di Palazzo San Giacomo, si è svolta una cerimonia particolarmente significativa: il conferimento della Medaglia della Città di Napoli in onore di Giovanni Amendola. Questo evento, celebrato l’8 aprile 2026, segna il centenario della morte dello statista e intellettuale, morti nel 1926. Giovanni Amendola è ricordato come una figura emblematico della resistenza contro la dittatura fascista in Italia. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha presieduto la cerimonia, esprimendo profondo rispetto per la memoria di quest’uomo che ha sacrificato la propria vita per i valori di libertà e giustizia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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