Vitinha ha commentato la vittoria in Champions League, affermando che Messi aveva dubitato prima del successo. Non sono stati forniti dettagli su come il centrocampista abbia dominato l'Arsenal in finale o su cosa abbia scatenato la sua provocazione nei confronti di Messi. Non ci sono altri approfondimenti o dichiarazioni ufficiali al riguardo.

? Punti chiave Chi ha scatenato la provocazione di Vitinha contro Messi?. Come ha fatto il centrocampista a dominare l'Arsenal in finale?. Perché il gruppo parigino ha trasformato i dubbi di Messi in vittoria?. Quali sono le nuove gerarchie nel centrocampo di Luis Enrique?.? In Breve PSG batte Arsenal ai rigori dopo il titolo contro l'Inter lo scorso anno.. Vitinha riceve il premio UEFA come miglior giocatore della finale europea.. Il centrocampista risponde ai dubbi espressi da Messi nel 2023 prima dell'addio.. Il gruppo di Luis Enrique vince il secondo trofeo consecutivo in due anni.. Vitinha conquista la Champions League dopo i rigori contro l’Arsenal e lancia una sfida indiretta a Messi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vitinha trionfa in Champions: ‘Messi dubitava, ora abbiamo vinto

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