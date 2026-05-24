Notizia in breve

Il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League senza Mbappé, Messi e Neymar, e ha risolto i problemi economici. Secondo quanto riportato dall’Équipe, questa vittoria mette in discussione l’immagine del club come esempio di spese eccessive. Per anni, il Psg è stato associato a investimenti elevati e sfarzo, ma questa stagione ha dimostrato che è possibile ottenere risultati importanti anche con una rosa ridotta. La vittoria ha segnato un cambio di percezione sulla gestione del club.