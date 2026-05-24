Alla fine il Psg senza Mbappé-Messi-Neymar ha vinto la Champions ed ha pure risolto i suoi problemi economici
Il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League senza Mbappé, Messi e Neymar, e ha risolto i problemi economici. Secondo quanto riportato dall’Équipe, questa vittoria mette in discussione l’immagine del club come esempio di spese eccessive. Per anni, il Psg è stato associato a investimenti elevati e sfarzo, ma questa stagione ha dimostrato che è possibile ottenere risultati importanti anche con una rosa ridotta. La vittoria ha segnato un cambio di percezione sulla gestione del club.
Il caso Psg raccontato dall’Équipe è interessante perché rovescia una vecchia idea. Per anni il Paris Saint-Germain è stato il club-simbolo dell’eccesso. Il primo a dotarsi di uno sceicco, i contratti faraonici, Neymar e Mbappé insieme, Messi aggiunto come se il bilancio fosse un dettaglio amministrativo, stipendi fuori scala. Era il bersaglio perfetto di chi considerava il fair play finanziario una barzelletta. L’Équipe parte da un dato preciso: nel settembre 2022 il Psg era stato sanzionato dall’organo di controllo finanziario Uefa con una multa da 65 milioni di euro, di cui 55 con la condizionale, ed era stato costretto a firmare un accordo transattivo con obiettivi di miglioramento molto chiari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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