De Laurentiis | Senza infortuni avremmo vinto il quinto ma mai dire mai

Durante la première statunitense di ‘Ag4in’, Aurelio De Laurentiis ha commentato la stagione del Napoli, sottolineando che senza gli infortuni avrebbero potuto conquistare il quinto titolo. Ha aggiunto che, nonostante tutto, non si può mai escludere nulla in futuro. Le sue parole sono arrivate in un momento di riflessione, mentre il club si prepara a nuove sfide.

Dalla scintillante cornice della première statunitense di ‘ Ag4in ‘, Aurelio De Laurentiis torna a far sentire la propria voce, tracciando un bilancio amaro ma orgoglioso della stagione del Napoli. Il patron azzurro ha individuato con estrema chiarezza il principale ostacolo che ha frenato la corsa della squadra guidata da Antonio Conte: una vera e propria maledizione legata all’infermeria. Secondo il Presidente, la continuità dei risultati è stata minata da un’emergenza fisica senza precedenti che ha decimato la rosa nei momenti chiave. “ Che ne pensi di questa stagione? Abbiamo avuto tantissimi infortuni, 11-12 giocatori infortunati “, ha dichiarato con amarezza, sottolineando come la sfortuna abbia giocato un ruolo determinante nel rendimento complessivo del gruppo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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