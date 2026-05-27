Un sub è stato trovato senza vita durante un’immersione alle Maldive, e Sami Pakkarinen ha dichiarato al Tg1 di aver temuto di non riuscire mai più a rintracciarli. Pakkarinen ha riferito che durante le operazioni di ricerca c’era la possibilità che i sub morti non fossero più recuperabili. La notizia riguarda un incidente che ha coinvolto più persone, e le autorità stanno ancora indagando sulle cause.

Sami Pakkarinen, lo speleologo del team finlandese che ha ritrovato i corpi dei sub italiani morti alle Maldive, ha spiegato le operazioni di ricerca. “Per trovarli abbiamo seguito i segni sulla sabbia”, ha detto. Poi ha rivelato una sua paura: “Temevo che non li avremmo mai più trovati”. Sub morti alle Maldive, il racconto di Sami Pakkarinen "Temevo che non li avremmo mai più trovati" Il team finlandese e le operazioni di recupero Chi è Sami Paakkarinen Sub morti alle Maldive, il racconto di Sami Pakkarinen Intervistato dal Tg1, Sami Pakkarinen ha raccontato le sue sensazioni durante le difficili operazioni di ricerca dei 5 sub italiani morti alle Maldive. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sub morti alle Maldive, la rivelazione di Sami Pakkarinen al Tg1: "Temevo che non li avremmo mai più trovati"

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