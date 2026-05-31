La Virtus Imola ha annunciato un cambio nella direzione operativa, con la sostituzione di Ferruccio Tassinari. Attualmente, manca ancora una figura tecnica per completare lo staff di allenatori, secondo quanto riferito. La squadra si prepara alla ripresa, ma resta da definire chi assumerà il ruolo di responsabile tecnico. La società sta lavorando per completare l’organico prima dell’inizio della nuova stagione.

? Punti chiave Chi sostituirà Ferruccio Tassinari nella direzione operativa del club?. Quale figura tecnica manca ancora per completare lo staff di Baldiraghi?. Come influirà la fine dei campionati sulla scelta del nuovo roster?. Perché la società ha dovuto chiarire il ruolo di Andrea Zotti?.? In Breve Giorgia Rossi sostituisce Lorenzo Soglia nell'ufficio stampa della società giallonera.. Andrea Zotti ricopre il ruolo di assistente per Massimiliano Baldiraghi.. La direzione sportiva di Carlo Marchi valuta la posizione di Ferruccio Tassinari.. Il mercato dei giocatori inizierà dopo la fine dei campionati di B Nazionale.. La Virtus Imola ricostruisce la struttura societaria mentre il mercato tecnico resta in attesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Virtus Imola, ripartenza tra nuovi staff e incognite sul mercato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Virtus Olidata Bologna - Dolomiti Energia Trentino | Gara-1 Quarti di finale

Notizie e thread social correlati

Rivoluzione digitale: il mercato tra incognite ed opportunitàNella Sala Stampa della Camera dei Deputati si è tenuto un convegno intitolato “Rivoluzione digitale”, durante il quale sono stati discussi i...

Robotaxi, debutto europeo nel 2026. Un mercato miliardario tra rischi e incogniteNel 2026 l’Europa prevede di avviare i primi servizi di robotaxi su larga scala, passando dalla fase di sperimentazione a quella commerciale.

Virtus Imola, tutto in trenta giorni. Il club non molla l’idea ripescaggioCalma piatta in casa Virtus. Ufficializzata la conferma di Massimiliano Baldiraghi ormai una settimana fa, il club giallonero non ha compiuto ulteriori passi verso la stagione 2026/27. In particolare ... ilrestodelcarlino.it

Virtus, non c’è la fumata bianca . Ricci si allontana: piace a troppiChi sperava nella fumata bianca è rimasto deluso. La Virtus Imola sta premendo per fare diventare giallonero Antonello Ricci, ma questa attesa non promette bene ora. Diciamo che sul fronte imolese è ... ilrestodelcarlino.it