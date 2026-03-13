Rivoluzione digitale | il mercato tra incognite ed opportunità

Nella Sala Stampa della Camera dei Deputati si è tenuto un convegno intitolato “Rivoluzione digitale”, durante il quale sono stati discussi i cambiamenti in atto nel mercato. Sono intervenuti esperti e rappresentanti di settore che hanno analizzato le sfide e le possibilità offerte dalla digitalizzazione, concentrandosi sulle implicazioni pratiche per imprese e cittadini. L’evento ha riunito diverse figure provenienti dal mondo tecnologico e istituzionale.

L’evento è stato organizzato su iniziativa dell’On. Cristina Almici, con il supporto dell’Associazione IDEA – Italian Digital Experts Association, realtà impegnata nella promozione della cultura digitale e del dialogo tra mondo istituzionale e imprenditoriale. Nel corso dell’incontro, l’On. Cristina Almici ha sottolineato l’importanza di creare spazi di confronto tra istituzioni e imprese per accompagnare il cambiamento tecnologico: “La rivoluzione digitale sta ridefinendo il funzionamento dei mercati e delle professioni. È fondamentale promuovere un dialogo costante tra politica, imprese e professionisti per comprendere le trasformazioni in atto e valorizzare le opportunità di sviluppo per il nostro Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

