robotaxi debutto europeo nel 2026 un mercato miliardario tra rischi e incognite

Nel 2026 l’Europa prevede di avviare i primi servizi di robotaxi su larga scala, passando dalla fase di sperimentazione a quella commerciale. Si tratta di un mercato che, secondo le stime, potrebbe valere diversi miliardi di euro. La regione si appresta così a diventare un punto di riferimento internazionale per questa tecnologia, con un’attenzione crescente ai rischi e alle incertezze legate alla sua implementazione.

Nel 2026 l’Europa si prepara a diventare il nuovo banco di prova globale per i robotaxi (nella foto un esempio, il Tesla Cybercab), segnando il passaggio dalla sperimentazione ai servizi commerciali su larga scala. Come riportato dalla testata specializzata Automotive News, diversi operatori stanno accelerando i lanci in città chiave come Londra, Monaco e Zagabria, con flotte senza conducente attese già entro la fine dell’anno. A guidare questa trasformazione non è più soltanto la tecnologia, perché i sistemi di guida autonoma hanno raggiunto una maturità tale da non rappresentare più il principale ostacolo. La vera sfida è piuttosto rendere sostenibile il modello economico in un contesto europeo complesso, caratterizzato da regolamentazioni frammentate e costi elevati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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