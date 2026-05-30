LIVE Virtus Bologna-Venezia 83-91 Serie A basket 2026 in DIRETTA | gli ospiti salgono in cattedra nel finale di match
La partita si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, che ha battuto la squadra di casa con il punteggio di 91-83. Nel finale, gli avversari hanno preso il comando e mantenuto il vantaggio fino al fischio finale. La gara si è disputata alla Virtus Segafredo Arena, con gli ospiti che hanno chiuso il match con un parziale decisivo negli ultimi minuti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.54 Finisce qua alla Virtus Segafredo Arena: Reyer Venezia vince gara 1 delle semifinali scudetto di Serie A con il punteggio di 83-91. 83-91 Cole perfetto in lunetta e ipoteca la vittoria per Venezia. Time-out Bologna. 83-89 Bowman parte in campo aperto e schiaccia. 83-87 Edwards realizza entrambi i tiri liberi. 81-87 Cole 22 in lunetta. Time-out Bologna. 81-85 Bowman penetra e la mette dentro. 81-83 Edwards accorcia le distanze in lunetta. 79-83 Parks porta Venezia a +4. 79-81 Cole riporta avanti Venezia. 79-79 Edwards in tuffo pareggia i conti. 77-79 Cole fa 22 in lunetta. 77-77 Cole realizza uno dei due tiri liberi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Virtus Bologna vs Reyer Venezia Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A
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