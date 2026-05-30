LIVE Virtus Bologna-Venezia 83-91 Serie A basket 2026 in DIRETTA | gli ospiti salgono in cattedra nel finale di match

Notizia in breve

La partita si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, che ha battuto la squadra di casa con il punteggio di 91-83. Nel finale, gli avversari hanno preso il comando e mantenuto il vantaggio fino al fischio finale. La gara si è disputata alla Virtus Segafredo Arena, con gli ospiti che hanno chiuso il match con un parziale decisivo negli ultimi minuti.