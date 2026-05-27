Basket Serie A playoff Venezia-Tortona gara 5 89-83 | gli highlights

Da gazzetta.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venezia ha battuto Tortona 89-83 in gara 5 dei playoff di Serie A. La partita si è decisa negli ultimi secondi, con Venezia che ha mantenuto il vantaggio. Rj Cole ha segnato punti decisivi, guidando i padroni di casa. Tortona ha provato a reagire, ma non è riuscita a recuperare il gap. La sfida si è giocata al Taliercio, con Venezia che ha conquistato la vittoria.

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Combattono fino all’ultimo secondo Venezia e Tortona. Alla fine al Taliercio la spuntano i padroni di casa presi per mano da un monumentale Rj Cole. Che parte a razzo, segnando 18 punti nei primi 10’ di gara (23-23) per poi tornare protagonista negli ultimi 4’, quelli decisivi, periodo in cui non sbaglia più niente. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Basket, Playoff Serie A, Venezia-Tortona: gli highlights di gara-1

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