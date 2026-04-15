Violenza sessuale su minorenne | condannato

Un episodio di violenza sessuale su una minorenne, inizialmente previsto come un semplice passaggio in auto, si è concluso con una condanna in tribunale. L’uomo coinvolto è stato giudicato colpevole di aver commesso il reato. La vicenda è stata oggetto di procedimenti legali, che hanno portato alla sentenza definitiva. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità e delle forze dell’ordine.

Doveva essere un semplice passaggio in auto ma si è trasformato in un caso di violenza sessuale finito in tribunale. Una serata di settembre 2024, a Falconara, è degenerata in pochi minuti e il procedimento si è concluso ieri in aula con un patteggiamento: un 41enne del posto ha concordato un anno e 4 mesi di reclusione davanti al giudice Alberto Pallucchini. La pena è sospesa ma subordinata al risarcimento di mille euro che l’imputato dovrà garantire alla vittima, una ragazza che all’epoca dei fatti era minorenne perché aveva 17 anni. Il reato commesso era aggravato proprio per l’età della giovane. Secondo la ricostruzione degli inquirenti tutto è iniziato il 20 settembre di due anni fa, dopo un incontro in un bar.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale su minorenne: condannato VIOLENZA SESSUALE SU UNA PARENTE MINORENNE UOMO ARRESTATO A MONTEVAGO Leggi anche: Violenza sessuale su una minorenne, condannato e arrestato un parente di Agrigento Condannato in primo grado, cantante latinoamericano assolto in appello dall'accusa di violenza sessuale su una minorenneIn primo grado condannato a sei anni, un trentenne è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza che all'epoca ne...