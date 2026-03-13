violenza sessuale su una minorenne condannato e arrestato un parente di agrigento

Un uomo di Agrigento è stato condannato e arrestato per aver abusato sessualmente di una minorenne, con la quale avrebbe intrattenuto rapporti dal momento in cui la vittima aveva undici anni. Le indagini hanno portato alla sua identificazione e successiva azione giudiziaria. La vicenda riguarda un familiare della ragazza, che ora dovrà rispondere delle accuse di violenza sessuale su minore.

Ha abusato di una ragazzina sin da quando la piccola vittima aveva undici anni. Eseguito dalla polizia di Stato un ordine di carcerazione della procura di Brescia nei confronti di un uomo originario della provincia di Agrigento, condannato per violenza sessuale aggravata ai danni di una minore, alla quale era legato da vincoli di parentela. L’indagine ha avuto origine dalla denuncia presentata dalla vittima, che ha riferito di ripetuti episodi di violenza subiti a partire dall’età di undici anni e protrattisi fino al compimento della maggiore età. I fatti si sono verificati sia durante i periodi di vacanza estiva trascorsi dalla vittima in Sicilia con la famiglia, sia nei mesi invernali, in occasione dei soggiorni dell’uomo nel bresciano, presso l’abitazione della vittima. 🔗 Leggi su Feedpress.me

