Un’indagine per violenza sessuale riguarda un episodio avvenuto in piscina, dove una bambina ha accusato un uomo di averla toccata in modo inappropriato. La vittima ha confermato il racconto fornito durante le prime testimonianze e ha riconosciuto l’indagato come la persona coinvolta nell’episodio. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per approfondire la vicenda.

Ha confermato il proprio racconto e riconosciuto l’indagato come la persona che, stando alll’impianto accusatorio, l’avrebbe palpeggiata in piscina. La bambina (all’epoca undicenne) vittima della presunta violenza sessuale avvenuta in un impianto comunale è stata sentita ieri mattina in tribunale in sede di incidente probatorio. L’audizione è avvenuta dopo che, in precedenza, uno psicologo nominato dal giudice per le indagini preliminari Giovanni Solinas ne aveva stabilito la capacità di testimoniare. Per quella vicenda risulta indagato un uomo di 32 anni, individuato poco dopo l’accaduto dalla polizia di Stato e riconosciuto dalla stessa presunta vittima.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’inchiesta per violenza sessuale: "Palpeggiò una bimba in piscina". La vittima conferma il racconto

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