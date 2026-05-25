Il Gip ha respinto la richiesta della Procura e ha disposto la libertà per un uomo di 47 anni, arrestato nella notte di sabato 23 maggio a Telese Terme. L'uomo era stato fermato con alcune dosi di crack e cocaina. La decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida dell'arresto. La polizia aveva effettuato l'arresto durante un controllo di routine.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato rimesso in libertà D.R.C., 47enne di Telese Terme, arrestato nella notte di sabato 23 maggio perché ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo crack e cocaina. L’uomo, dopo l’arresto, era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al GIP. Nel corso dell’udienza celebrata oggi, il giudice ha accolto le richieste formulate dal difensore, avvocato Antonio Leone, disattendendo la richiesta di applicazione della misura cautelare avanzata dalla Procura. Alla luce delle valutazioni emerse, il GIP ha quindi disposto l’immediata liberazione dell’indagato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Spaccio di stupefacenti, il Gip respinge la richiesta della Procura: libero 47enne

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2025-12-24 PRATO - SPACCIO DI DROGA, ALLARME DEL PROCURATORE TESCAROLI

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