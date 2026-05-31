Violenza e resistenza a pubblico ufficiale | arrestato 53enne

Da anteprima24.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 53 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Avellino dopo aver opposto resistenza e commesso atti di violenza durante un tentativo di arresto. Era già stato condannato a 8 anni e 8 mesi di reclusione. La polizia ha eseguito l’arresto e condotto l’uomo in carcere. Non ci sono state altre persone coinvolte o ferite.

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La Polizia di Stato di Avellino ha tratto in arresto un 53enne di Avellino, condannato a 8 anni e 8 mesi di reclusione. L’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale “A. Graziano” di Avellino. Bottiglie incendiarie contro abitazione di un cronista: era interessato a raccontare. VIDEO La Fortezza abbraccia la ‘famiglia imperfetta’, Trapanese: “Riconoscerla per evitare. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali

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