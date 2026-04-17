Roccasecca | Aquino Non si ferma all’alt dei Carabinieri e investe un militare Donna 54enne denunciata per violenza e resistenza a pubblico ufficiale

A Roccasecca e Aquino, i Carabinieri hanno fermato un’automobile che non si è fermata all’alt dei militari. La donna a bordo, di 54 anni, ha investito un militare nel tentativo di fuga ed è stata successivamente denunciata per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’incidente si è verificato durante un controllo di routine, e l’auto è stata poi sequestrata. La donna è stata portata in caserma per le formalità di rito.

Il veicolo ha raggiunto l’abitazione della conducente, la quale, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha aperto il cancello d’ingresso venendo però prontamente bloccata dai Carabinieri. Il militare è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cassino, dove gli sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita .🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Roccasecca | Aquino. Non si ferma all’alt dei Carabinieri e investe un militare. Donna 54enne denunciata per violenza e resistenza a pubblico ufficiale Notizie correlate Ardea. Ai domiciliari con braccialetto elettronico per maltrattamenti in famiglia, evade e non si ferma all’alt dei Carabinieri. 54enne del posto in manetteARDEA – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un 54enne, residente ad Ardea, poiché gravemente indiziato... Taranto, accuse: ragazza palpeggiata, resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Arrestato 26enne Carabinieri, l'intervento di un militare fuori servizioDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Momenti di tensione nella mattinata del 30 marzo 2026 nel centro di Taranto, dove un 26enne di San...