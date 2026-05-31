Una giovane donna è stata trasportata in ospedale dopo un incidente stradale avvenuto oggi in via Cupa, vicino al parcheggio della chiesa del Gesù Misericordioso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. Nessuna informazione sulle condizioni della donna o sulle cause dell’incidente. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi in via Cupa, nei pressi del parcheggio della chiesa del Gesù Misericordioso. Per cause ancora in fase di accertamento, una Mercedes Classe A e un suv sono entrati in collisione dando origine a un impatto particolarmente violento. Ad avere la peggio è stata la conducente della berlina tedesca, una giovane donna che ha riportato le conseguenze più serie nell’urto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che dopo averle prestato le prime cure hanno disposto il trasferimento presso il pronto soccorso dell’ospedale San Pio di Benevento per ulteriori accertamenti e trattamenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Violento incidente in via Cupa: una giovane donna trasferita in ospedale

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