Un incidente tra due automobili si è verificato mercoledì 25 marzo intorno alle 16 lungo la via per Renazzo, nel Centese. Nell’incidente sono rimaste ferite quattro persone, tra cui una bambina di due anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato i feriti in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Schianto tra due auto, quattro feriti, tra cui una bambina. E’ quanto accaduto intorno alle 16 di mercoledì 25 marzo lungo la via per Renazzo (nel Centese). L’impatto tra le vetture è avvenuto all’incrocio con via Bianchi: a rimanere ferite, una mamma e la figlia di appena due anni presenti su uno dei mezzi che si sono scontrati (quasi frontalmente) e il conducente e il passeggero dell’altra macchina. Sul posto, chiamati da alcuni testimoni, sono immediatamente giunti i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso: proprio quest’ultimo è stato poi utilizzato per trasportare la piccola e la madre all’ospedale Maggiore di Bologna. Tutte le persone rimaste coinvolte nell’incidente sono state estratte dalle lamiere grazie al lavoro dei vigili del fuoco e poi prese in cura dai medici. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Violento incidente tra auto, quattro feriti: in ospedale anche una bambina di 2 anni

Articoli correlati

Incidente sulla provinciale tra quattro auto: feriti una bambina e tre adultiDa ricostruire l'esatta dinamica: un mezzo ribaltato e uno ha sfondato un muretto a secco.

Leggi anche: Incidente, schianto tra due auto: tre feriti, anche una ragazzina di 15 anni

The CEO despises his arranged-wife, she only schemes for inheritance, he becomes obsessed

Contenuti utili per approfondire Violento incidente

Temi più discussi: Violento incidente tra auto e camion, la vettura viene sbalzata fuori carreggiata dopo l’urto: un ferito; Scontro violento tra due auto, un 36enne finisce in ospedale; Violento impatto fra giganti della strada sulla Romea: due persone ferite e Statale chiusa; Scontro frontale tra auto e mezzo della nettezza urbana.

Schianto nella notte a Marchirolo, auto distrutta contro un muroMARCHIROLO – Violento incidente nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo a Marchirolo, lungo via Pellini Ferruccio. Un’auto con a bordo due giovani è finita contro un muro per cause ancora in ... laprovinciadivarese.it

Violento impatto tra due auto sulla SS113 a Ponte Naso: due donne in ospedale, traffico in tiltIncidente stradale nel tardo pomeriggio sulla statale 113 all’altezza di Ponte Naso, tra i territori di Brolo e Capo d’Orlando. Nel violento impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento ... msn.com

VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO IN PAESE: UN FERITO Un incidente stradale tra due auto si è verificato in località Taverna, nel territorio di Cantalupo del Sannio. Il bilancio è di una persona ferita, successivamente trasportata in ospedale. Sul posto so - facebook.com facebook