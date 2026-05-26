Incidente in via Bolognese | strada temporaneamente chiusa una donna in ospedale FOTO
Questa mattina, intorno alle 9, un incidente si è verificato in via Bolognese, all’altezza dell’incrocio con via Trento. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Una donna coinvolta nell’incidente è stata portata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni. La strada è rimasta chiusa fino al termine delle operazioni di soccorso e di gestione del traffico.
Incidente questa mattina in via Bolognese, all'altezza dell'incrocio con via Trento, intorno alle 9 del mattino. Coinvolti diversi veicoli, quattro secondo una prima ricostruzione: tre auto e uno scooter.La donna alla guida del motorino ha avuto la peggio ed è stata trasportata in ospedale, non. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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La 48enne bolognese che nella prima ricostruzione si era addossata la colpa del finto incidente, finì sotto processo nel 2024 per frode assicurativa facebook