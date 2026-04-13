Vino Zoppas | Obiettivo portare export Italia a quota 10 mld

Un rappresentante del settore vinicolo ha annunciato l'obiettivo di aumentare le esportazioni di vino italiano, attualmente a circa 8 miliardi di euro, puntando a raggiungere i 10 miliardi nel minor tempo possibile. La strategia mira a rafforzare la presenza sui mercati esteri e a consolidare la posizione del prodotto italiano a livello internazionale. Nessuna data precisa è stata indicata per il raggiungimento di questo traguardo.

Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - "L'obiettivo è ambizioso ma raggiungibile: vogliamo portare l'export del vino italiano dai correnti 8 miliardi a 10 miliardi di euro nel più breve tempo possibile. Insieme, stiamo costruendo il futuro del nostro business". Lo ha dichiarato il presidente di Ice, Matteo Zoppas, in occasione dell'Opening di Vinitaly 2026. "L'impegno di Ice per questa edizione di Vinitaly è straordinario - siega - insieme a Veronafiere portiamo oltre 1.000 buyer strategici provenienti da 53 Paesi, segnando un incremento del 20% rispetto allo scorso anno. Cruciale per il settore resta il consolidamento in Usa, dove l'Italia mantiene saldamente la sua posizione, nonostante i dazi e la debolezza del cambio euro dollaro.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vino, Zoppas: "Obiettivo portare export Italia a quota 10 mld" Leggi anche: Stefani a Vinitaly: “Micro imprese nel Dna veneto, ma proiettate all’estero”. E Zoppas: “Obiettivo export 10 miliardi” Export, Napoleone (IT-EX): "Centrare obiettivo 700 mld, fiere centrali"Napoleone infatti ricorda che "la singola azienda, evidentemente grande o piccola che sia, riesce a fare le sue attività in base al fatturato che...