Addio a Rolland l’enologo che ha cambiato il vino

Nella notte tra il 19 e il 20 marzo, a Bordeaux, è deceduto Michel Rolland, un enologo considerato tra i più influenti del suo tempo. La notizia è stata diffusa da Sud Ouest e conferma la sua scomparsa per un infarto. Rolland era noto per aver lasciato un'impronta significativa nel mondo del vino.

La notizia è arrivata nella notte, da Sud Ouest: l’enologo Michel Rolland, il più influente della sua epoca, è morto tra il 19 e il 20 marzo a Bordeaux, stroncato da un infarto. Aveva 78 anni. Con lui si chiude un capitolo decisivo della storia recente del vino, scritto tra rivoluzioni stilistiche, viaggi intercontinentali e un’idea di enologia che ha fatto scuola, nel bene e nel male. Nato a Libourne il 24 dicembre 1947 da una famiglia di viticoltori, Rolland si era formato all’Istituto di enologia di Bordeaux e aveva mosso i primi passi nella professione che avrebbe contribuito a rivoluzionare nel 1973. La svolta era arrivata poco dopo,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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