Due corridori sono riusciti a fermare la fuga di Ganna. Jonathan Milan è riuscito a riscattarsi dopo le cadute precedenti, migliorando le sue prestazioni. Vingegaard ha vinto il Giro, diventando l’ottavo ciclista a completare il Grande Slam.

? Punti chiave Chi sono i due corridori che hanno fermato la fuga di Ganna?. Come ha fatto Jonathan Milan a riscattarsi dopo le cadute precedenti?. Quali nomi compongono l'elenco delle leggende raggiunte da Vingegaard?. Perché la prestazione di Davide Piganzoli ha sorpreso gli esperti?.? In Breve Podio completato da Felix Gall e Jai Hindley con distacchi rispettivi di 5'22 e 6'25.. Alonso Eulalio vince maglia bianca con 9'39 di distacco dalla classifica generale.. Jonathan Milan trionfa nella volata finale battendo Lonardi e Paul Penhoët.. Giulio Ciccone conquista la maglia azzurra per la seconda volta dopo il 2019.. Jonas Vingegaard trionfa al Giro d’Italia 2026 e scala l’olimpo del ciclismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vingegaard vince il Giro: è l’ottavo uomo a completare il Grande Slam

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VINGEGAARD mette le mani sul GIRO! Tripletta e maglia rosa a Pila | GIRO D'ITALIA 2026

Notizie e thread social correlati

Giro d’Italia 2026: Jonas Vingegaard l’unico favorito. E può completare la Tripla Corona prima di PogacarLa stagione ciclistica si avvia alla fase principale dopo le Classiche del Nord, con l’attenzione rivolta al Giro d’Italia 2026, giunto alla sua 109ª...

Giro d’Italia, dominio Vingegaard: il danese vince la nona tappaIl ciclista danese del Team Visma Lease a Bike ha conquistato la vittoria nella nona tappa del Giro d’Italia, che si è svolta tra Cervia e Corno alle...

Temi più discussi: Jonas Vingegaard ha staccato tutti al Giro d’Italia; Davide Piganzoli: Va tutto alla grande. Vingegaard mi ha detto che potevo attaccare con lui; Giro d'italia 17° tappa al danese Valgren; Giro d’Italia, poker rosa di Jonas Vingegaard: il danese vince la 20ª tappa.

Jonas Vingegaard vince il Giro d'Italia 2026: ora è Pogacar ad inseguirePiancavallo non è stata soltanto la montagna dell'ultima consacrazione. È stata la salita che ha spalancato a Jonas Vingegaard le porte della storia. Con il quinto successo ... ilmattino.it

Vingegaard conquista il Giro d'Italia! Milan vince allo sprint l'ultima tappa a Roma al Circo MassimoIl danese viene incoronato nella città eterna dopo aver dominato la corsa rosa numero 109. Sull'arrivo della Capitale l'ultimo squillo è del velocista azzurro ... tuttosport.com