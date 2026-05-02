Giro d’Italia 2026 | Jonas Vingegaard l’unico favorito E può completare la Tripla Corona prima di Pogacar

La stagione ciclistica si avvia alla fase principale dopo le Classiche del Nord, con l’attenzione rivolta al Giro d’Italia 2026, giunto alla sua 109ª edizione. Tra i corridori più attesi ci sono Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, con il primo considerato il principale favorito. Vingegaard potrebbe diventare il primo a conquistare la Tripla Corona prima dello sloveno. L’evento si avvicina e le squadre si preparano alle competizioni che si svolgeranno lungo le tappe italiane.

La stagione, archiviate le Classiche del Nord, si prepara ad entrare nel vivo. Cresce, di giorno in giorno, l’attesa per l’imminente inizio del Giro d’Italia, gara a tappe giunta all’edizione numero 109. La lettura della startlist lascia emergere con chiarezza la presenza di un unico favorito per la vittoria finale, Jonas Vingegaard. Il fuoriclasse del Team Visma Lease a Bike sbarcherà in Italia con il chiaro intento di portare a casa il successo, risultato che gli consentirebbe di raggiungere un nuovo prestigioso traguardo, la conquista della prestigiosa Tripla Corona, impresa fin qui riuscita solo a sette corridori. Il danese, dopo aver...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026: Jonas Vingegaard l’unico favorito. E può completare la Tripla Corona prima di Pogacar Notizie correlate Chi farà il Giro d’Italia 2026? Vingegaard unico favorito, Pellizzari sogna il podio, Almeida e Carapaz acciaccatiJonas Vingegaard si presenterà con tutti i favori del pronostico al Giro d’Italia 2026, che scatterà venerdì 8 maggio dall’Ungheria: il fuoriclasse... Vingegaard, al Giro sarà caccia alla tripla corona. Dieci cose che non sapete di luiSe esiste una occasione per la quale non è esagerato citare il concetto di storia, è questa. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giro d'Italia 2026, la startlist in aggiornamento: dopo Almeida dà forfait anche Carapaz; Startlist Giro d’Italia 2025: tutti i ciclisti al via della Corsa Rosa LIVE; La startlist provvisoria: Vingegaard, Pellizzari, Ganna, Ciccone, Milan, Bernal; Startlist Giro d’Italia 2026, l’elenco dei partecipanti provvisorio. Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, Pellizzari e Ciccone all’attaccoL'edizione numero 109 del Giro d'Italia di ciclismo su strada si correrà dall'8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a ... oasport.it Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito ci sono Pellizzari e CicconeL'edizione numero 109 del Giro d'Italia di ciclismo su strada si correrà dall'8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a ... oasport.it Giulio Pellizzari si racconta a 360°, proiettandosi verso la sfida al fuoriclasse danese Jonas Vingegaard - facebook.com facebook Riis believes Jonas Vingegaard would fit perfectly with Ineos Grenadiers after the Danish mega-sponsor entrance, a move Riis says could put him in the best position to challenge Pogacar. Read why this could redefine Vingegaard’s path and what it means fo x.com