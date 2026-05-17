Giro d’Italia dominio Vingegaard | il danese vince la nona tappa

Il ciclista danese del Team Visma Lease a Bike ha conquistato la vittoria nella nona tappa del Giro d’Italia, che si è svolta tra Cervia e Corno alle Scale. La gara si è conclusa con la sua vittoria, confermando la sua presenza tra i protagonisti della competizione. La tappa ha attraversato diverse località e ha portato i partecipanti attraverso un percorso impegnativo prima della conclusione in salita. La corsa prosegue con altri traguardi previsti nelle tappe successive.

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Ancora Vingegaard. Il danese del Team Visma Lease a Bike ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia, la Cervia-Corno alle Scale. Vingo ha preceduto sul traguardo l’austriaco Felix Gall, vincendo da padrone della corsa. Lo scatto decisivo all’ultimo km. Per il danese è il secondo successo nella ‘Corsa Rosa’ dopo la vittoria sul Blockhaus. Ancora una volta sofferenza per Giulio Pellizzari: il corridore azzurro è arrivato al traguardo staccato di 1’27”. Da segnalare la prestazione di Giulio Ciccone, protagonista di giornata e in testa alla corsa fino a pochi km dall’arrivo. La maglia rosa resta ad Alfonso Eulalio. Afonso Eulalio della Bahrain Victorius conserva la maglia rosa dopo la Cervia-Corno alle Scale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giro d’Italia, dominio Vingegaard: il danese vince la nona tappa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Giro d'Italia 2026 Move Jonas Vingegaard Has Hinted At For Years Sullo stesso argomento Classifica Giro d’Italia 2026, nona tappa: Vingegaard corre da padrone, Pellizzari in affanno. Eulalio si difendeLa nona tappa del Giro d’Italia 2026 proponeva un arrivo in salita a Corno alle Scale: ultimi 10,8 chilometri al 5,8% di pendenza media, ma ultimi... Giro d'Italia, Vingegaard vince la tappa del Blockhaus(LaPresse) Jonas Vingegaard ha vinto la settima tappa del Giro d’Italia, la Formia-Blockhaus. [Thread dei Risultati] 2026 Giro d'Italia - Tappa 8 Chieti > Fermo (2.UWT) reddit POGA?AR DEVASTANTE Quattro vittorie di tappa in sei giorni Il campione del mondo conquista anche la quinta e ultima tappa del Giro di Romandia 2026 Segui le classiche di ciclismo su #DAZN tramite i canali #Eurosport x.com Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Milan recupera su Magnier, Vingegaard miglior scalatoreLa settima tappa del Giro d'Italia 2026 ha regalato grandissimi emozioni, con il dominio schiacciante del danese Jonas Vingegaard, che ha attaccato sulla ... oasport.it Giuseppe Martinelli commenta il dominio di Vingegaard al Giro d’ItaliaIl primo grande arrivo in salita del Giro d’Italia 2026 non ha deluso le aspettative: sul durissimo Blockhaus è arrivata la firma di Jonas Vingegaard, ... oasport.it