Vingegaard vince il Giro d’Italia 2026 Milan salva l’orgoglio italiano nell’ultima tappa a Roma

Notizia in breve

Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d’Italia 2026, con Gall e Hindley che si sono classificati rispettivamente secondo e terzo. Nell’ultima tappa a Roma, Jonathan Milan ha conquistato la vittoria, portando a casa il successo italiano. La corsa si è conclusa con il danese al primo posto e l’italiano che ha ottenuto il risultato nel finale.