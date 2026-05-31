Vingegaard vince il Giro d’Italia 2026 Milan salva l’orgoglio italiano nell’ultima tappa a Roma
Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d’Italia 2026, con Gall e Hindley che si sono classificati rispettivamente secondo e terzo. Nell’ultima tappa a Roma, Jonathan Milan ha conquistato la vittoria, portando a casa il successo italiano. La corsa si è conclusa con il danese al primo posto e l’italiano che ha ottenuto il risultato nel finale.
Jonas Vingegaard vince il Giro d'Italia 2026 davanti a Gall e Hindley. Jonathan Milan conquista l'ultima tappa a Roma e salva l'orgoglio italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
VINGEGAARD VALT AAN | Giro d'Italia 2026 | Samenvatting Etappe 2
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