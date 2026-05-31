LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Milan domina l’ultima volata Doppietta azzurra con Lonardi Trionfo finale di Vingegaard

Notizia in breve

Milan ha vinto l’ultima volata della tappa, con una doppietta azzurra grazie a Lonardi. Vingegaard ha concluso in prima posizione, conquistando il trionfo finale. La ventunesima tappa si è conclusa poco fa, segnando la fine della cronaca in diretta. La classifica generale del Giro d’Italia 2026 si aggiorna con questa conclusione.