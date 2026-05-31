LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Milan domina l’ultima volata Doppietta azzurra con Lonardi Trionfo finale di Vingegaard
Milan ha vinto l’ultima volata della tappa, con una doppietta azzurra grazie a Lonardi. Vingegaard ha concluso in prima posizione, conquistando il trionfo finale. La ventunesima tappa si è conclusa poco fa, segnando la fine della cronaca in diretta. La classifica generale del Giro d’Italia 2026 si aggiorna con questa conclusione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 19:14 Termina qui la DIRETTA LIVE della ventunesima tappa del Giro d’Italia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 19:12 La Top 10 della classifica generale 1 Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) 80:17:01 2 Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) +5:22 3 Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe) +6:25 4 Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +7:02 5 Derek Gee-West (Lidl – Trek) +7:56 6 Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious)... 🔗 Leggi su Oasport.it
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