Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Roma-Roma | orari percorso tv Ultima chiamata per Milan

Notizia in breve

Oggi si è svolta l'ultima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza e arrivo a Roma. La tappa è stata la ventunesima e conclusiva della corsa, con un percorso che si è svolto interamente nella capitale. La gara è iniziata e terminata nella stessa città, con orari di partenza e arrivo comunicati dagli organizzatori. La televisione ha trasmesso l’evento in diretta, permettendo agli spettatori di seguire la corsa fino alla conclusione.