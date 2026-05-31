Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Roma-Roma | orari percorso tv Ultima chiamata per Milan
Oggi si è svolta l'ultima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza e arrivo a Roma. La tappa è stata la ventunesima e conclusiva della corsa, con un percorso che si è svolto interamente nella capitale. La gara è iniziata e terminata nella stessa città, con orari di partenza e arrivo comunicati dagli organizzatori. La televisione ha trasmesso l’evento in diretta, permettendo agli spettatori di seguire la corsa fino alla conclusione.
Ultima fatica della Corsa Rosa. In scena oggi la ventunesima tappa del Giro d’Italia 2026, la passerella conclusiva in quel di Roma. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 15.40 PERCORSO. 131 chilometri da percorrere, senza la minima difficoltà altimetrica. La corsa arriva fino ad Ostia per affrontare lo sprint intermedio di Fontana dello Zodiaco al chilometro 23,1. Si ritorna poi verso la partenza per affrontare gli otto giri del circuito finale da 9,5 chilometri che si sviluppa lungo le vie cittadine. I Fori Imperiali creano la suggestiva cornice per l’arrivo finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Veni, Vidi...VINGO! | Giro d'Italia 2026 Tappa 20 | I VERI Highlights
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