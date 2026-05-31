Jonathan Milan ha vinto la 21ª tappa del Giro d'Italia 2026, una cronometro di 131 km da e verso Roma. La tappa finale si è conclusa senza variazioni sulla classifica generale, che ha visto il vincitore della corsa confermato. Vingegaard si è aggiudicato il titolo complessivo, mentre Milan ha conquistato la vittoria di tappa.

ROMA (ITALPRESS) – Jonathan Milan ha vinto la ventunesima e ultima tappa del Giro d'Italia 2026, la Roma-Roma di 131 km. Volata da fuoriclasse per il velocista della Lidl-Trek, che ha battuto Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) e Paul Penhoet (Groupama-FDJ). Jonas Vingegaard vince la classifica generale, primo degli italiani Davide Piganzoli, che ha chiuso in ottava posizione. La tappa è scivolata via con i soliti festeggiamenti e la celebrazione delle varie maglie, tra cui Jonas Vingegaard, vincitore dell'edizione 109. I primi scatti sono cominciati all'ingresso del circuito della Capitale, Ben Turner (Netcompany Ineos) e Andrea Mifsud (Team Polti VisitMalta) hanno provato a guadagnare qualche secondo di vantaggio, ma sono stati subito riassorbiti dal gruppo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vingegaard trionfa al Giro d'Italia 2026, Milan vince l'ultima tappa a Roma

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