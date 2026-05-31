Giro d’Italia 2026 | Vingegaard trionfa in maglia rosa Milan vince la tappa finale a Roma

Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d’Italia 2026, indossando la maglia rosa. La 109ª edizione si è conclusa con la vittoria di una tappa a Roma, vinta da un ciclista del team di Milano. Vingegaard ha concluso la corsa in prima posizione, mentre la squadra di Milano ha ottenuto il successo nell’ultima frazione. La gara si è svolta secondo il percorso previsto, con arrivi e tappe distribuite lungo diverse regioni italiane.

Jonas Vingegaard, del Team Visma Lease a Bike, ha vinto il Giro d’Italia 2026. Il corridore danese ha dominato l’edizione numero 109 della ‘Corsa Rosa’. Sul podio anche l’austriaco Felix Gall, della Decathlon AG2R La Mondiale Team, che si è classificato al secondo posto e, terzo, l’australiano Jay Hindley, della Red Bull-Bora-hansgrohe. Primo degli italiani, arrivato ottavo, Davide Piganzoli. Da segnalare, nella Top 10, anche l’eterno Damiano Caruso (Bahrain Victorious) che ha chiuso al nono posto. ????????????????,????????????????'??????? @PainterBeard #GirodItalia pic.twitter.comaEyHjMmhgV — Giro d'Italia (@giroditalia) May 31, 2026 Milan vince l’ultima tappa del Giro d’Italia 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Giro d'Italia 2026: Vingegaard trionfa a Pila e conquista la Maglia Rosa

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