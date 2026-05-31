Jonas Vingegaard ha vinto la 21ª e ultima tappa del Giro d’Italia a Roma, indossando la maglia rosa. La vittoria della tappa è stata ottenuta con un attacco negli ultimi chilometri. La corsa si è conclusa con il danese che ha mantenuto il vantaggio in classifica generale. La squadra di Vingegaard ha festeggiato nel centro storico della capitale. Nella stessa tappa, una squadra ha conquistato la vittoria di tappa con un arrivo in volata.

ROMA – Jonathan Milan trionfa nell’ultima tappa a Roma con una volata spettacolare e spezza il digiuno in questo Giro. Jonas Vingegaard invece si gode la maglia rosa e diventa l’ottavo corridore a fare tripletta Giro, Tour e Vuelta. Ciccone invece festeggia la maglia azzurra. Sul traguardo di Roma, Milan ha preceduto Giovanni Lonardi del Giovanni Lonardi e il francese Paul Penhoët del team Groupama-FDJ. Vingegaard del Team Visma Lease a Bike ha vinto il Giro d’Italia 2026, dominando l’edizione numero 109 della ‘Corsa Rosa’. Sul podio con il corridore danese, l’austriaco Felix Gall della Decathlon AG2R La Mondiale Team che si è classificato al secondo posto e, terzo, l’australiano Jay Hindley Red Bull-Bora-hansgrohe. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Giro d’Italia: Vingegaard trionfa in maglia rosa ed è il re. Milan vince l’ultima tappa a Roma

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Giro d'Italia, Vingegaard vince a Corno la nona tappa

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