Vingegaard ha vinto in modo decisivo a Piancavallo, conquistando la Tripla Corona. Il team Visma ha modificato la strategia durante la corsa, ma non sono stati forniti dettagli su come o quando. L'attacco decisivo è stato lanciato a 11 chilometri dalla fine, con un assist che ha permesso all'atleta di staccare gli avversari. La gara si è conclusa con la vittoria di Vingegaard, che ha completato il percorso in modo da assicurarsi il risultato.

? Domande chiave Come ha fatto il team Visma a cambiare strategia all'improvviso?. Chi ha fornito l'assist decisivo per l'attacco a 11 chilometri?. Perché la decisione di Sepp Kuss ha cambiato il destino della tappa?. Quali sono le conseguenze storiche di questo trionfo per Vingegaard?.? In Breve Attacco fulmineo di Vingegaard a 11 chilometri dal traguardo di Piancavallo.. Gall e Hindley completano il podio della ventesima tappa piemontese.. Bart Lemmen supporta il leader Visma durante la salita finale.. Eulalio consolida la maglia bianca finendo la tappa al sesto posto.. Vingegaard domina a Piancavallo con un attacco solitario e ipoteca il Giro d’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vingegaard trionfa a Piancavallo: è la Tripla Corona storica

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Giro d'Italia: Vingegaard vince a Piancavallo e ipoteca successo finale

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