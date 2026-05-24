Jonas Vingegaard si è aggiudicato la vittoria al Giro d’Italia, conquistando la maglia rosa a Roma. La sua vittoria rappresenta una delle tappe più significative della corsa, consolidando la sua posizione come uno dei principali ciclisti della stagione. La gara si è conclusa con il danese che ha mantenuto il vantaggio sugli avversari nelle ultime fasi, assicurandosi il risultato finale. La vittoria si aggiunge alle sue altre vittorie stagionali, contribuendo a definire il suo ruolo di protagonista nel ciclismo internazionale.

Tappa e maglia rosa, come era fin troppo facile pronosticare. Dopo due settimane di gara, il Giro finisce sulle spalle di Jonas Vingegaard, il danese “padrone” della corsa fin dalla prima idea di salita affrontata in Bulgaria. O forse fin dalla vigilia di questa edizione numero 109. Troppo più forte rispetto al resto del gruppo. Vingegaard, ormai da una manciata di anni ha un unico gigantesco avversario: Pogacar. La sfida assoluta l’ha persa da tempo perché Tadej è un campione universale che stravince anche le classiche e i Mondiali e nel respiro della storia si confronta solo con Eddy Merckx. Ma in salita e nei Grandi Giri, Jonas gioca il suo stesso campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Minimo sforzo, massimo risultato, tripla corona: Vingegaard, la leggenda del Re Pescatore

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