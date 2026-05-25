Jonas Vingegaard ha vinto la 109ª edizione del Giro d’Italia, indossando la maglia rosa e conquistando la classifica generale. La sua vittoria è stata determinata da una serie di prestazioni durante le tappe, iniziando dalle prime salite in Bulgaria. La sua leadership si è consolidata nel corso della gara, che ha visto anche la conquista di altre classifiche, come la maglia azzurra e quella a punti.

Jonas Vingegaard ha conquistato la maglia rosa e il titolo della 109ª edizione del Giro dopo una prestazione di assoluto dominio che ha avuto origine fin dalle prime salite affrontate in Bulgaria. Il corridore danese ha chiuso la sfida con un minimo sforzo apparente ma con il massimo risultato possibile, completando la tripla corona e confermandosi il padrone indiscusso della corsa. L’egemonia tattica del Re Pescatore sulle vette bulgare. La gestione del ritmo da parte di Vingegaard è stata chirurgica sin dalla vigilia dell’attuale edizione, quando il gruppo ha affrontato i primi passi impegnativi sul suolo bulgaro. La sua capacità di leggere le pendenze ha permesso al danese di imporre un controllo totale, rendendo la conquista della maglia rosa quasi una conseguenza naturale della sua forza superiore rispetto ai compagni di gruppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vingegaard trionfa al Giro: tripla corona e dominio sulle vette

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vingegaard starts up the burners at the Giro

Notizie e thread social correlati

Vingegaard, al Giro sarà caccia alla tripla corona. Dieci cose che non sapete di luiIl ciclista danese, reduce da due vittorie al Tour de France e da una alla Vuelta, si appresta a partecipare al Giro d’Italia per la prima volta.

Si parte! Vingegaard per la tripla corona, Pellizzari speranza d'Italia: le due stelle del GiroÈ iniziato il Giro d’Italia numero 109 in Bulgaria, con il danese che si presenta come il principale favorito dopo aver conquistato il Tour e la...

Temi più discussi: Giro 2026 · Jonas Vingegaard vince a Pila e fa sua la Maglia Rosa! · Risultati ciclismo su strada; Vingegaard domina sul Blockhaus, Pellizzari crolla: la nuova classifica del Giro d'Italia; Giro d’Italia: Jonas Vingegaard trionfa nell’Aosta-Pila e si prende la maglia rosa; Giro d’Italia, show al Corno alle Scale: Vingegaard trionfa davanti a Felix Gall.

Jonas Vingegaard trionfa anche a Pila, dopo aver vinto sul Blockhaus e sul Corno alle Scale, e si mette al comando della classifica generale. #Vingegaard #GirodItalia #Giro2026 #ciclismo x.com

Questo non è il Vingegaard combattivo - messa in discussione la forma del danese mentre si avvicina il Tour de France nonostante due vittorie di tappa al Giro d'Italia reddit

Jonas Vingegaard: Ho sentito la responsabilità e ho parlato con la giuria. Il circuito era pericolosoUna quindicesima tappa del Giro d'Italia 2026 dove è successo di tutto. Sembrava apparecchiato l'arrivo in volata ed invece a giocarsi la vittoria sono ... oasport.it

Vingegaard trionfa al Blockhaus ma al Giro scoppia un'altra polemica: insulti scandalosi nella tappa di NapoliVingegaard trionfa al Blockhaus ma al Giro d'Italia scoppia un'altra polemica: insulti scandalosi durante la tappa di Napoli dai corridori al pubblico. sport.virgilio.it