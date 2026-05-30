Jonas Vingegaard ha vinto la 109ª edizione del Giro d’Italia, aggiudicandosi anche la ventesima tappa con arrivo in salita a Piancavallo. La sua vittoria nella tappa conclusiva ha completato la sua Tripla Corona, rendendolo uno dei pochi ciclisti a raggiungere questo traguardo. La gara è stata dominata dall’inizio alla fine dal campione danese, che ha scritto il suo nome nella storia del ciclismo mondiale.

Jonas Vingegaard entra nella storia del ciclismo mondiale. Il campione danese ha conquistato la 109ª edizione del Giro d’Italia imponendosi anche nella ventesima tappa, con arrivo in salita a Piancavallo, al termine di una prova dominata dall’inizio alla fine. Il corridore della Danimarca ha sferrato l’attacco decisivo a oltre dieci chilometri dal traguardo, lasciando sul posto tutti i rivali e involandosi verso una vittoria solitaria che gli ha consentito di mettere il sigillo definitivo sulla corsa rosa. La Tripla Corona completa il capolavoro Con il successo al Giro d’Italia, Vingegaard completa la prestigiosa Tripla Corona del ciclismo a tappe, aggiungendo la corsa rosa ai trionfi già ottenuti al Tour de France e alla Vuelta di Spagna. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Vingegaard nella leggenda: conquista il Giro d’Italia e completa la Tripla Corona

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Jonas Vingegaard - Interview at the finish - Stage 9 - Giro d'Italia 2026

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