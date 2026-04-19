Alice Bellandi da favola | vince l’oro agli Europei di judo e completa la Tripla Corona È nella storia

Alice Bellandi ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -78 kg agli Europei di judo a Tblisi, battendo in finale la britannica Emma Reid. Con questo risultato, l’atleta italiana ha completato la “Tripla Corona”, entrando nella storia dello sport nazionale. La judoka ha ottenuto il successo grazie a un waza-ari messo a segno nel finale dell’incontro. La competizione si è svolta in Georgia e ha visto coinvolte diverse nazioni europee.

Una meravigliosa Alice Bellandi entra nella storia dello sport italiano. La judoka azzurra ha conquistato l’oro nella categoria -78 agli Europei di judo a Tblisi, battendo in finale la britannica Emma Reid, grazie a un waza-ari messo a segno nel finale dell’incontro. Bellandi riesce così a completare la “ Tripla Corona ” nello stesso ciclo olimpico, un’impresa mai realizzata da nessun atleta italiano: oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, oro ai Mondiali di Budapest 2025 e adesso anche l’oro agli Europei di Tbilisi. Un trionfo che testimonia – qualora ce ne fosse bisogno – il dominio dell’azzurra nel suo sport. Quella di Bellandi n on è stata l’unica medaglia del giorno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Alice Bellandi da favola: vince l’oro agli Europei di judo e completa la “Tripla Corona”. È nella storia Notizie correlate TRIPLA CORONA! Alice Bellandi oro agli Europei dopo Olimpiadi e Mondiali: è la prima italiana a riuscirci!Alice Bellandi rispetta il pronostico della vigilia e vince con il piglio della dominatrice assoluta la medaglia d’oro nella categoria fino a 78 kg... LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Alice Bellandi insegue la Tripla CoronaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata dei Campionati... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Campionati europei di judo 2026 a Tbilisi: programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Alice Bellandi insegue la Tripla Corona; Alice Bellandi oro agli Europei 2026: storica Tripla Corona per la regina del judo; Judo, al via gli Europei 2026 a Tbilisi: Italia presente con 18 azzurri, Bellandi sogna uno storico triplete. Il programma delle gare. Chi è Alice Bellandi, oro di judo: i gol nei pulcini del Brescia, il tatami, l'amore per Jasmine, la bulimia e la depressioneAlice che menava i bambini ha trovato da sola la cura per sé stessa. Adesso è sul tatami che piange quando capisce che questa volta ha vinto, adesso bacia con trasporto la sua fidanzata Jasmine Martin ... corriere.it Alice Bellandi insegue l’unico tassello mancante agli Europei di judo: è il primo grande obiettivo stagionaleAlice Bellandi si presenta agli imminenti Campionati d'Europa di judo nel ruolo di favorita d'obbligo per la vittoria nella categoria fino a 78 kg, con la ... oasport.it SUL TETTO D'EUROPA!!! Dopo un inizio in chiaro-scuro, arriva la zampata dei campioni. Dopo il bornzo di Odette Giuffrida, l'oro di Alice Bellandi, ci pensa un monumentale Gennaro Pirelli a sigillare questo vorticoso Europeo di Judo di Tblisi. Il 25enne parte - facebook.com facebook ' ' Pomeriggio magico per l’Italia del judo, che in meno di due ore conquista due medaglie d’oro agli Europei di Tbilisi: la prima con Alice Bellandi nella categoria -78 kg femminile, la seconda con Gennaro Pirelli nei -100 kg x.com