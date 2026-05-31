Vingegaard conquista Piancavallo e si veste di rosa | trionfo in vetta

Da ameve.eu 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vingegaard ha vinto la tappa in vetta a Piancavallo, indossando la maglia rosa. Ha dominato i tornanti dedicati a Pantani, riuscendo a mantenere il vantaggio sugli avversari. La salita, nota per la sua connessione con il mito del Pirata, ha emozionato i tifosi presenti lungo il percorso. La vittoria permette al ciclista di assumere la leadership della classifica generale.

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? Punti chiave Come ha fatto Vingegaard a dominare i tornanti dedicati a Pantani?. Perché il legame tra la salita e il mito del Pirata emoziona i tifosi?. Chi sono i corridori italiani che hanno lottato contro il danese?. Perché Justine Mattera ha scelto l'Italia per la sua carriera professionale?.? In Breve Tifosi da Austria, Portogallo e Veneto hanno seguito la salita a Piancavallo.. I corridori italiani Giulio Pellizzari e Giulio Ciccone hanno lottato in vetta.. Justine Mattera ha concluso la tappa Giro E da San Daniele del Friuli.. La salita di Piancavallo richiama il record del 1998 di Marco Pantani.. Jonas Vingegaard domina la vetta di Piancavallo e si veste di rosa nella tappa del Giro d’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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