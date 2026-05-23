Vingegaard ha vinto la tappa in salita sulla vetta di Pila, conquistando la maglia rosa. In classifica generale, il danese guida con un vantaggio di due minuti e ventisei secondi sul portoghese Eulalio. La corsa si è conclusa con una fuga in salita, dove Vingegaard ha preso il comando. La gara si avvicina alla fine, con il leader che ha mantenuto il vantaggio sui rivali.

In classifica generale il danese ha un vantaggio di due minuti e ventisei secondi sul portoghese Afonso Eulalio. Così nell'intervista post gara: "Questa è la vittoria che ricorderò di più. Avevamo un piano fin dall’inizio, dovevamo controllare la corsa. Semplicemente pazzesco cosa hanno fatto i ragazzi, sono orgoglioso di tutti loro Jonas Vingegaard si prende ilGiro d’Italia 2026. Il campione danese trionfa nell’attesissima quattordicesima tappa da Aosta a Pila, festeggiando a braccia alzate in solitaria e diventando la nuova maglia rosa. Impressionante la progressione finale in salita da parte di Vingegaard, che ha lasciato il vuoto alle sua spalle, vincendo con 49 secondi di vantaggio su un ottimo Felix Gall. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vingegaard trionfa sulla vetta di Pila e si prende la maglia rosa

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