Giro d’Italia 2026 Vingegaard domina anche a Piancavallo e blinda la maglia rosa

Da sportface.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ciclista danese della squadra Visma-Lease a Bike ha vinto la quinta tappa del Giro d’Italia 2026 a Piancavallo, consolidando la leadership generale. Con questa vittoria, si è assicurato la maglia rosa, che ha mantenuto anche nelle tappe successive. La sua prestazione ha contribuito a rafforzare la sua posizione in classifica generale, rendendo più difficile il tentativo di rimonta degli avversari. La corsa continua con altri traguardi in programma.

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Il danese della Visma-Lease a Bike conquista la quinta vittoria di tappa nella corsa rosa e mette il sigillo definitivo sul Giro d’Italia 2026. Ciccone difende la maglia azzurra degli scalatori, mentre domenica è in programma la passerella finale di Roma. Jonas Vingegaard continua a lasciare il segno sul Giro d’Italia 2026. Il campione danese della Visma-Lease a Bike ha conquistato anche la ventesima e penultima tappa della corsa rosa, la Gemona del Friuli 1976-2026 – Piancavallo di 200 chilometri, consolidando ulteriormente il proprio primato in classifica generale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Jonas Vingegaard Domina el Giro de Italia 2026 y Blinda la Maglia Rosa

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